Один человек погиб из-за удара ВСУ по Электростали

В результате атаки дронов ВСУ на подмосковную Электросталь есть как минимум один погибший. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава столичного региона Андрей Воробьев.
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