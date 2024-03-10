Топ-10 лучших кормов для Сфинксов

Сфинксы – такие же кошки, как и обычные, поэтому в их рацион не нужно добавлять чего-то особенного. «Лысых» кошек заводят любители экзотики – приятно, когда твой питомец походит на милого монстрика! Сфинксы у людей ассоциируются с инопланетянами из-за внешнего вида.
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