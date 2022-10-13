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Почти все государства Евразийского союза теперь оплачивают поставки российского газа рублями

Почти все государства Евразийского союза теперь оплачивают поставки российского газа рублями

Россия, Республика Беларусь, Кыргызстан и Армения достигли соглашения о взаимных расчетах по газу в национальной валюте РФ.

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