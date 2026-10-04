Названы три условия, которые должна выполнить Украина для прекращения войны с РФ

Украине для прекращения конфликта с Россией придётся выполнить три условия. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
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