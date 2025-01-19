"Пришлось в Узбекистан вернуться. И кому я здесь нужен?" Мигрантов возмутил запрет на работу в России

И чего этакого? Да был дефицит апельсинов, но дыни и виноград в СА были не хуже.

ВМ

Владимир Минаков

Игорь, нет, это грузины с абхазами и аджарцами, на рынках мандаринами, хурмой и гранатами, с ноября и до марта, торговали. А армяне имели бригады шабашников по всему Союзу - и каменщики, и бетонщики, отделочники, устройство крыш и мягкой кровли ( наплавляемым рубероидом), электрика и сантехника, т.е., собиралась комплексная бригада спецов, но и умели ловчить, приписывать объёмы работ...