Почти пятьдесят регионов России ввели ограничения для трудовых мигрантов, что значительно сократило возможности заработка для жителей стран Средней Азии.
"Пришлось в Узбекистан вернуться. И кому я здесь нужен?" Мигрантов возмутил запрет на работу в России
Комментарии
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Silver Kont
Вы внимательно читали, что было написано выше? "в Москву прикупить чего-нибудь этакого, чтобы весь кишлак завидовал...."
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3 час.
igor kim
И чего этакого? Да был дефицит апельсинов, но дыни и виноград в СА были не хуже.
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3 час.
ВМ
Владимир Минаков
Игорь, нет, это грузины с абхазами и аджарцами, на рынках мандаринами, хурмой и гранатами, с ноября и до марта, торговали. А армяне имели бригады шабашников по всему Союзу - и каменщики, и бетонщики, отделочники, устройство крыш и мягкой кровли ( наплавляемым рубероидом), электрика и сантехника, т.е., собиралась комплексная бригада спецов, но и умели ловчить, приписывать объёмы работ...
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2 час.
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