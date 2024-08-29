Юрий Кот После всего, что Рашкин сделал, он обязан жениться на лосихе Лоси преследуют коммуниста-навальниста Рашкина Οтбывший уcлοвный cpοκ ɜa убийcтвο лοcиxи (бpaκοньepcтвο), c пοɜοpοм иɜгнaнный ɜa ϶тο иɜ Γοcдумы в пpοшлοм cοɜывe κοммуниcт Βaлepий Ρaшκин внοвь cтοлκнулcя c лecным живοтным.
Снова Рашкин и снова лось. Это кармическое
Комментарии
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И
Искандер
Каждый раз, когда поднимается вонь на тему "коммунисты-лосиха", напоминаю: Главу сельского поселения Кедровый Ивана Воронова из Ханты-Мансийского автономного округа застукали на ловле осетровых в период нереста. В его лодке обнаружили 23 экземпляра стерляди и три экземпляра сибирского осетра, с учётом времени лова и ущерба — до трёх лет лишения свободы. Но чиновник отделался штрафом, а из «Единой России» его так и не исключили. Только пообещали. Коммунисты, в отличие от едрической партии, свои меры приняли.
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8 час.
Владимир Негода
вон их недобитый боксер , тоже живодерную охоту пытался легализовать ..... тот еще живодер , по всей видимости , и ничего , про него что - то никто и не возмущается !
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5 час.
виктор матвеев
Как и в партии ЕдРо такое же гавно собралось и в КПРФ.
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5 час.
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