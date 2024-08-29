Снова Рашкин и снова лось. Это кармическое

И

Искандер

Каждый раз, когда поднимается вонь на тему "коммунисты-лосиха", напоминаю: Главу сельского поселения Кедровый Ивана Воронова из Ханты-Мансийского автономного округа застукали на ловле осетровых в период нереста. В его лодке обнаружили 23 экземпляра стерляди и три экземпляра сибирского осетра, с учётом времени лова и ущерба — до трёх лет лишения свободы. Но чиновник отделался штрафом, а из «Единой России» его так и не исключили. Только пообещали. Коммунисты, в отличие от едрической партии, свои меры приняли.