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Царьград

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Власти Жуковского объяснили законность вырубки деревьев в парке

Власти Жуковского объяснили законность вырубки деревьев в парке

Администрация Жуковского назвала вырубку деревьев в городском парке частью работ по благоустройству, пояснив, что участок с кадастровым номером 50:52:0000000:17763 находится в муниципальной собственности и не относится к лесному фонду.

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