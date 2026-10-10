Власти Жуковского объяснили законность вырубки деревьев в парке

Администрация Жуковского назвала вырубку деревьев в городском парке частью работ по благоустройству, пояснив, что участок с кадастровым номером 50:52:0000000:17763 находится в муниципальной собственности и не относится к лесному фонду.
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