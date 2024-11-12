Врач: пневмония у пожилых людей может вызывать спутанность сознания

Чаще всего пневмония характеризуется общей слабостью, повышенной потливостью, кашлем с выделением мокроты и температурой тела выше 38 градусов, предупредила в беседе с RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова.
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