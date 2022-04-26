Суд продлил арест Фургала и других фигурантов дела об убийствах

Адвокат бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Александр Старцев сообщил, что Люберецкий городской суд Московской области продлил срок ареста фигурантам по уголовному делу об организации убийств предпринимателей, передает ТАСС.
Адвокат бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Александр Старцев сообщил, что Люберецкий городской суд Московской области продлил срок ареста фигурантам по уголовному делу об организации убийств предпринимателей, передает ТАСС.
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