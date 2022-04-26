Аргументы и Факты

48 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елизавета Ледовская (Гинкевич)
    Интересно ,  а почему  бабку  , которая  откинула  копыта  23  МАРТА хоронят 27 АПРЕЛЯ ?Греховодницу  и преступницу  ...В США прошла цере...
  • Оля Козина
    финам ОТКЛЮЧИТЬ НАШ ГАЗ....они еще успеют померзнуть....не на юге живут....быстро спесь спадёт...давайте не церемонит...Финляндия отказал...
  • Сергей Евгенов
    Молодец Российские ВС. На такие вещи не жалеть никаких денег.Сколько нужно, столько пусть и будет.Роскосмос произве...

Суд продлил арест Фургала и других фигурантов дела об убийствах

Суд продлил арест Фургала и других фигурантов дела об убийствах

Адвокат бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Александр Старцев сообщил, что Люберецкий городской суд Московской области продлил срок ареста фигурантам по уголовному делу об организации убийств предпринимателей, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх