Полковник Дуглас Макгрегор: Как далеко русские продвинутся на север после захвата Одессы, пока сказать сложно «Суровикин — именно тот человек, который нужен для решительного наступления России» В минувшие выходные гостем на канале норвежского политолога-международника Гленна Дизена был примечательный человек, хорошо знакомый читателям «СП» — экс-полковник армии США, бывший советник министра обороны Дуглас Макгрегор.
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