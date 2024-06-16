Легкоатлет Андрей Лукин отличился на играх БРИКС в Казани

Игры БРИКС в Казани собрали около четырех тысяч сильнейших атлетов из более чем 90 стран мира. Наш Андрей Лукин в составе команды сборной России одержал победу в эстафете 4 по 100 метров, – написал на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.