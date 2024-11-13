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Крымское информационное агентство

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В Крыму уничтожили 117 килограмм молочной продукции

В Крыму уничтожили 117 килограмм молочной продукции

Специалисты Азово-Черноморским управлением Россельхознадзора нашли в холодильной камере одного из крымских предприятий 16 килограммовую партию кефира, молока, сметаны и йогурта без документов и сомнительного происхождения.

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