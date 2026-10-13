Тест: узнаете ли вы шедевры Георгия Данелии по одному кадру

Фильмы Георгия Данелии легко узнать по особой интонации — теплой, ироничной и немного грустной. Но сможете ли вы сделать это по одному кадру?Фильмы Георгия Данелии легко узнать по особой интонации — теплой, ироничной и немного грустной.