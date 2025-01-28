В Москве завершились съемки сериала «Краснов»

В Москве завершились съемки нового сезона многосерийного медицинского сериала «Краснов». Главные роли в проекте исполнили Игорь Петренко, Ольга Красько, Александра Никифорова, Александр Ратников, Филипп Ершов, Дмитрий Миллер и другие.
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