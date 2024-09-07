АТОР: самый доступный пляжный отдых в бархатный сезон- в России и Абхазии

В сентябре отдых на пляжных курортах стал более доступным, и цены снизились практически на всех популярных направлениях, включая российские Черноморское побережье, Крым, а также такие экзотические места, как Мальдивы и Куба.
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