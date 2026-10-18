Верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи больше семи месяцев никто не видел и не слышал — его обращения по телевидению зачитывает диктор, а рассказы о встречах с ним так и остаются слухами.
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Трамп просчитался с атакой на Иран и очень сильно. Ганглий в биологии и в политике фактически одно и то же, нет центральной скоординированной на человека власти, придется воевать с "Медузой Горгоной" . Абздец тебе Додик, полный абздец.