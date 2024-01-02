Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Петербурге три тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь

В Петербурге три тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь

Около 3 тысяч иностранных граждан оказались в полиции в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в профилактических целях, в результате проверки выяснилось, что более 600 из них находятся на территории России с нарушениями миграционного законодательства, сообщил источник в правоохранительных органах.

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