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Закон, порядок, государство

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Расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 2 млн. воздушных объектов

Расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 2 млн. воздушных объектов

В ходе проведения специальной военной операции части и подразделения радиотехнических войск получают колоссальный опыт боевой работы, активно совершенствуется и зарождается новая тактика применения подразделений, основанная на высокой мобильности новейших образцов радиоэлектронной техники.

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