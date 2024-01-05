Расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 2 млн. воздушных объектов

В ходе проведения специальной военной операции части и подразделения радиотехнических войск получают колоссальный опыт боевой работы, активно совершенствуется и зарождается новая тактика применения подразделений, основанная на высокой мобильности новейших образцов радиоэлектронной техники.
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