Иркутянин ответит в суде за дачу взятки в 2, 1 млн инспекторам ДПС

В Иркутске перед судом предстанет представитель коммерческой организации. Он в течение пяти лет давал взятки сотрудникам дорожно-патрульной службы за беспрепятственный проезд большегрузов с древесиной через стационарный пост.
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