🧰 В Судаке ремонтируют набережную, пострадавшую от «шторма века» Напомним, длина повреждённого участка – 100 метров.
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🧰 В Судаке ремонтируют набережную, пострадавшую от «шторма века» Напомним, длина повреждённого участка – 100 метров.