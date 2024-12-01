“Франкенштейн от мира ИИ”: Илон Маск пытается через суд остановить превраще...

“Франкенштейн от мира ИИ”: Илон Маск пытается через суд остановить превращение OpenAI в коммерческого монстраИлон Маск даже не собирается сбавлять обороты в противостоянии с OpenAI – миллиардер составил уже четвёртый иск против этой компании.
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