Защитник сборной Швеции Экхольм назвал немыслимым допуск России

Защитник сборной Швеции Маттиас Экхольм, вместе с командой выступающий на Турнире четырех наций, поддержал решение продлить отстранение национальной сборной России, заявив, что это повышает уровень соперничества среди остальных.
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