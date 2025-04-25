Глава RFEF о судьях: «Я говорил с «Реалом», надеюсь на здравый смысл и ответственность. Мы уже работаем над структурными изменениями»

Напомним, на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело».