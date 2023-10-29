СМИ: Китай отказался обсуждать «формулу мира» Зеленского на Мальте, но согласилась Армения

СМИ: на Мальте начался новый раунд переговоров по миру в Украине. Западные СМИ сообщают, что на Мальте начался новый раунд мирных переговоров, в которых принимает участие Украина, но не присутствует Россия.
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