«И небо падет на землю». Жуткое пророчество Мехмед-паши сбылось для Киева Юлия СоколоваРоссия третий день подряд проводит массированные атаки на украинские порты, расположенные на Черном море, нарушая поставки военной помощи от стран НАТО.
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