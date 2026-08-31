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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Солари о Барко после 1:1 с «Оренбургом»: «Лучший в РПЛ. «Спартак» ощущает его нехватку»

Вингер « Спартака » Пабло Солари заявил, что красно-белым не хватало Эсекиэля Барко в матче РПЛ с « Оренбургом » (1:1).

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