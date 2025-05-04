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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Звезда Kingdom Come: Deliverance 2, похоже, единственный, кто обрадовался переносу GTA 6

Звезда Kingdom Come: Deliverance 2, похоже, единственный, кто обрадовался переносу GTA 6

Звезда Kingdom Come: Deliverance 2, похоже, единственный, кто обрадовался переносу GTA 6В начале мая студия Rockstar Games огорчила огромное количество геймеров, официально объявив о переносе долгожданной Grand Theft Auto VI.

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