Звезда Kingdom Come: Deliverance 2, похоже, единственный, кто обрадовался переносу GTA 6

Звезда Kingdom Come: Deliverance 2, похоже, единственный, кто обрадовался переносу GTA 6В начале мая студия Rockstar Games огорчила огромное количество геймеров, официально объявив о переносе долгожданной Grand Theft Auto VI.
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