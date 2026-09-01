НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Мөхәммәдия»гә көндезге бүлеккә кабул ителгән 83 шәкерткә студент кенәгәләре тапшырылды

«Мөхәммәдия»гә көндезге бүлеккә кабул ителгән 83 шәкерткә студент кенәгәләре тапшырылды

Бүген, 1 сентябрь көнне, Россиядә Белем көне билгеләп үтелә. Татарстанда 8 мәдрәсәдә һәм өч ислам югары уку йортында меңнән артык шәкерт өчен беренче дәресләр башланып китте.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым