«Мөхәммәдия»гә көндезге бүлеккә кабул ителгән 83 шәкерткә студент кенәгәләре тапшырылды

Бүген, 1 сентябрь көнне, Россиядә Белем көне билгеләп үтелә. Татарстанда 8 мәдрәсәдә һәм өч ислам югары уку йортында меңнән артык шәкерт өчен беренче дәресләр башланып китте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым