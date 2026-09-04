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Царьград

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Лесопожарный центр: Площадь пожаров в Красноярье сократилась на 33 тыс. га

Лесопожарный центр: Площадь пожаров в Красноярье сократилась на 33 тыс. га

В Красноярском крае площадь лесных пожаров уменьшилась на 33 тыс. га и составляет 541,7 тыс. га. Возгорания фиксируются в Эвенкийском, Туруханском и Таймырском Долгано-Ненецком округах.

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