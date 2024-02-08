Мошенники обманывают пользователей от имени «Единой России»

В интернете распространяется новая схема обмана российских пользователей. Мошенники от имени партии «Единая Россия» предлагают гражданам пройти опрос о предстоящих выборах и заработать 2,5 тысячи рублей, передает РБК со ссылкой на экспертов F.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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