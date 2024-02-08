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  • Vitaly Arkhipov
    А может перестали жаловаться потому что нет толку ?На что жалуетесь?...
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    ФигняЭксперты рассказа...

Мошенники обманывают пользователей от имени «Единой России»

В интернете распространяется новая схема обмана российских пользователей. Мошенники от имени партии «Единая Россия» предлагают гражданам пройти опрос о предстоящих выборах и заработать 2,5 тысячи рублей, передает РБК со ссылкой на экспертов F.

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