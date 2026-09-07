Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как обустроить спальное место, чтобы шейный остеохондроз не мешал мозгу отдыхать

Как обустроить спальное место, чтобы шейный остеохондроз не мешал мозгу отдыхать

Каждое утро начинается одинаково: звенит будильник, вы пытаетесь поднять голову, а шея отвечает резкой болью и неприятным хрустом.

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