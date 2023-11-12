Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Porsche показала интерьер новой Panamera, Zeekr анонсировал электрический седан 007, Kia рассекретила салон обновлённого Carnival, Hennessey выпустила прощальные Dodge Challenger и Charger, а Maserati выпустила первую лимитированную версию MC20.
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