Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Porsche показала интерьер новой Panamera, Zeekr анонсировал электрический седан 007, Kia рассекретила салон обновлённого Carnival, Hennessey выпустила прощальные Dodge Challenger и Charger, а Maserati выпустила первую лимитированную версию MC20.