Мировое обозрение

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Грызлов назвал прошедшее заседание контактной группы по Донбассу одним из самых сложных

Грызлов назвал прошедшее заседание контактной группы по Донбассу одним из самых сложных

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое состоялось в среду, стало одним из самых напряженных и сложных за все время работы формата.

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