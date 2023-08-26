Пригожин жив, авиакатастрофа -- ход конем?

Светлана Коптева

Я склоняюсь к версии, что жив. Он всегда был очень осторожен, а тут и официальная регистрация под своим именем на данный рейс и то, что на один борт сели все главные лица Вагнера, не разделившись... Кто был во втором самолёте? В общем, не верю! Возможно нужно было уйти в тень или ещё какие планы, мы многого не знаем.