Насколько обоснованы разговоры о «спланированной Кремлем многоходовочке ради форсирования темпов СВО» Вокруг авиакатастрофы с самолетом Евгения Пригожина продолжают кипеть страсти.
Пригожин жив, авиакатастрофа -- ход конем?
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Antanas
Всякое бывает.Дураков хватвло во все времена.
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14 час.
Светлана Коптева
Я склоняюсь к версии, что жив. Он всегда был очень осторожен, а тут и официальная регистрация под своим именем на данный рейс и то, что на один борт сели все главные лица Вагнера, не разделившись... Кто был во втором самолёте? В общем, не верю! Возможно нужно было уйти в тень или ещё какие планы, мы многого не знаем.
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12 час.
Владимир Тамбасов
А как же генетическая экспертиза?
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4 час.
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