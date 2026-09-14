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«Не буду раскрывать информацию, но ситуация в Харькове неплохая» – украинский энерго-эксперт

«Не буду раскрывать информацию, но ситуация в Харькове неплохая» – украинский энерго-эксперт

Жителям украинской столицы нужно готовиться к зимовке без отопления. Это связано с тем, что Россия успешно атаковала ключевые ТЭЦ Киева.

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