Госдума отказала многодетным отцам в праве на отсрочку от мобилизации

Комитет Госдумы выступил против послаблений для многодетных отцов в период мобилизации.Комитет Госдумы по обороне предложил парламентариям отклонить законопроект по которому отцы троих несовершеннолетних детей получали бы бронь на случай мобилизации в войска.
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