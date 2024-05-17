Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Правильно,это обычные предатели,твари!Орбан против Фонд...
  • Валентин Щербаков
    Снова будем ждать, когда на нас нападут, а как же слова Путина- бить надо первым....Собирается коалиц...
  • Eduard
    Хенрика! Вы Эстония от Украины что востребовали когда Украина сбила гражданский боинг и погибло 200 человек? Не слышу..."Неприкрытый разб...

Госдума отказала многодетным отцам в праве на отсрочку от мобилизации

Госдума отказала многодетным отцам в праве на отсрочку от мобилизации

Комитет Госдумы выступил против послаблений для многодетных отцов в период мобилизации.Комитет Госдумы по обороне предложил парламентариям отклонить законопроект по которому отцы троих несовершеннолетних детей получали бы бронь на случай мобилизации в войска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Глупое решение.....Они должны иметь право на отсрочку!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх