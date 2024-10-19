Мошенники угрозами выманили у пенсионерки из Липецкой области 860 тысяч рублей

Звонок от «сотрудника Центробанка» поступил 70-летней жительнице Липецкой области в мессенджере. В результате разговора она узнала, что ее банковский счет ждет блокировка, а деньги могут переданы на нужды террористической организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)