НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

1 подписчик

Мошенники угрозами выманили у пенсионерки из Липецкой области 860 тысяч рублей

Мошенники угрозами выманили у пенсионерки из Липецкой области 860 тысяч рублей

Звонок от «сотрудника Центробанка» поступил 70-летней жительнице Липецкой области в мессенджере. В результате разговора она узнала, что ее банковский счет ждет блокировка, а деньги могут переданы на нужды террористической организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх