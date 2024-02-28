Президент Путин представит свою программу 29 февраля: точная дата голосования, список кандидатов и основные положения программ Ирэн ОрлонскаяВ воскресенье, 25 февраля в России стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ, охватывающее труднодоступные места и группы избирателей, находящихся в удалении от избирательных участков.