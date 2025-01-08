«Освобождение Курахово делает потерю активов РФ незначительным эпизодом» – Дугин

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Комментарии
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Людмила Лиханова
По международному закону активы являются только российскими и на эту сумму страна может (и уже наверняка сделала) напечатать эквивалент в своей валюте т.е. в рубли. Так что все нормально. Ну а после мы со всех спросим и за активы и за проценты. Всему свое время.
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2 час.
Людмила Лиханова
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2 час.
Александр Ляшенко
Любовь Кузьмина, вас не отличить ни по каким признакам от врага России, или так и есть?
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1 час.

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