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Закон, порядок, государство

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МЧС России следит за ходом международных учениях спасательных служб в Пакистане

МЧС России следит за ходом международных учениях спасательных служб в Пакистане

В Пакистанском Лахоре прошли Азиатско-Тихоокеанские региональные учения международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения ИНСАРАГ по ликвидации последствий землетрясения, а также заседание региональной группы ИНСАРАГ в Исламабаде.

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