ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области. «Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах.