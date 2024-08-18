ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области. «Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах.
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