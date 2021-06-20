"Москва" и "Адмирал Эссен" проходят Проливы

Флагман Черноморского Флота ракетный крейсер "Москва" в сопровождении ракетного фрегата "Адмирал Эссен" прошел Проливы и направился в Средиземное море, где будет действовать в составе корабельной группировки ВМС РФ действующей в Восточном ….