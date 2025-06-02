В Хабаровске будут судить продавщицу несуществующих щенков

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с якобы породистыми животными. На скамье подсудимых — 27-летняя местная жительница, которая, по данным следствия, обманула восемь человек из разных регионов России, выманив у них более 90 тысяч рублей.
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