Брук Шилдс похвасталась фигурой в купальнике в честь 60-летия

Американская актриса Брук Шилдс похвасталась фигурой в откровенном образе в честь 60-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).