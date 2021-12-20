Коммерсант: ФАС по обращению Роснефти начала проверку увеличения цен на электроэнергию

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по инициативе "Роснефти" начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в европейской части страны и на Урале, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников.