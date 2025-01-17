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Движение на 43-м км федеральной дороги  Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка

Движение на 43-м км федеральной дороги  Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь (обход Гатчины) возобновлено в полном объеме.

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