Движение на 43-м км федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь (обход Гатчины) возобновлено в полном объеме.
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Движение на 43-м км федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь (обход Гатчины) возобновлено в полном объеме.