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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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21% – Инфантино покинет пост президента ФИФА до конца года. Трамп хочет, чтобы Джанни стал генсеком ООН

Polymarket оценил вероятность ухода Джанни Инфантино с поста президента ФИФА. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Инфантино на посту генерального секретаря ООН.

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