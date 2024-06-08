Состоялся анонс дополнения Road to Elysium для головоломки The Talos Principle 2 The Talos Principle 2...

Состоялся анонс дополнения Road to Elysium для головоломки The Talos Principle 2The Talos Principle 2: Road to Elysium – первое расширение для философской головоломки от Croteam, анонсированное на мероприятии Devolver Direct.
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