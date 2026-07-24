CRUDE OIL |Major Channel Resistance in Focus,Bearish Bias Intact Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! trailingtradesc85cd5c9f87345fb CRUDE OIL ANALYSIS Price has rallied sharply into a major descending channel resistance, a zone that has repeatedly triggered selling pressure in the past.
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