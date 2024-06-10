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Экологические итоги недели: Аральское море продолжает умирать

Экологические итоги недели: Аральское море продолжает умирать

Итак, обо всём подробно.  Аральское море (озеро) продолжает превращаться в пустыню Аралкум. Эксперименты человека в прошлом столетии привели к экологической катастрофе и уничтожили четвертое по величине озеро в мире и все его экосистемы.

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